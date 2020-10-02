Тимошенко: местные выборы покажут, насколько украинцы довольны работой власти

Местные выборы 25 октября будут большим референдумом о доверии власти. Они покажут, довольны ли люди работой президента и его команды и тем курсом, которым он ведет государство.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Право на власть".

"Сегодня нельзя поддаваться эмоциям. Выбор должен быть осознанным, ведь от него будет зависеть жизнь каждого, и выбирать надо людей профессиональных, в результатах которых вы уверены", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, местные выборы - это возможность привести к руководству общинами людей, исповедующих правильную стратегию развития не только своих городов и сел, но и страны в целом.

"Одна из миссий этих выборов - привести в раду команды людей, которые проверены жизнью, которые точно не подведут, которые точно не сдадут ресурсы и интересы общества, и как смогут реально дать обществу результат", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что Украине нужна объединенная сила общин, которая способна стать балансом непрофессиональной власти.

"Я надеюсь на серьезное обновление советов, консолидацию здоровых сил в советах и между общинами, к которым вынуждены будут прислушаться. У нас уже есть примеры, когда совет, понимая всю опасность принятых в центре законов, той же легализации игорного бизнеса, принимают решение, что их территории будут освобождены от игорных заведений. Если все общины объединятся и будут требовать отмены этого закона, президент будет вынужден прислушиваться", - заявила Тимошенко.

Она призвала украинцев осознать возможность местных выборов и обязательно принять в них участие - придерживаясь всех надлежащих санитарных норм, чтобы обезопасить себя от болезни.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.