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В трех областях полиция разоблачила схему искусственного увеличения избирателей

Автор: Андрей Козловский

Национальная полиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования, после чего они вносили в базу данных ложные сведения. Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме.

Таким образом, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены незаконно. А в Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, где за денежное вознаграждение проводил перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме.

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Кроме того, на территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежную выгоду меняли их избирательные адреса.

Накануне полицейские в рамках уголовного производства (Фальсификация избирательных документов) провели 11 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов.

Напомним, днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Гражданская сила".

Также РБК-Украина сообщало, что полиция сообщила о подозрении 29 лицам за нарушения избирательного процесса.

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