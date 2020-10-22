У трьох областях поліція викрила схему штучного збільшення виборців

Національна поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування, після чого вони вносили у базу даних Державного реєстру виборців неправдиві відомості. Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі.

Таким чином, в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні незаконно. В Тернопільській області декан одного з ВНЗ організував "схему" серед студентів, де за грошову винагороду проводив перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі.

Крім того, на території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

Напередодні поліцейські в межах кримінального провадження (Фальсифікація виборчих документів) провели 11 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів.

Нагадаємо, дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила".

Також РБК-Україна повідомляло, що що поліція повідомила про підозру 29 особам через порушення виборчого процесу.