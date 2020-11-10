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Труханов выигрывает в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом, - эксперт

Новина українською → Одесса, Вторник 10 ноября 2020 16:06
Труханов выигрывает в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом, - эксперт Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов уверенно выигрывает выборы в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом.

Об этом заявил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук на своей странице в Facebook.

"Где-то ситуация пока не совсем понятна. Как во Львове. Где-то понятнее. Например, в Одессе ожидается "жаркое" воскресенье, где местные жители будут выбирать между действующим городским главой Геннадием Трухановым и представителем ОПЗЖ Николаем Скориком. Прогнозировать результаты выборов в Одессе не так сложно. С одной стороны, "деполитизированный" Труханов, с другой - представитель конкретной политической силы с конкретным политическим позиционированием, которое, мягко говоря, не нравится многим представителям совершенно разных политических сил и мировоззрений (притом, что у большинства сторонников ОПЗЖ Труханов тоже не вызывает негативных эмоций)", - подчеркнул Олещук.

Он добавляет, что благодаря высокому уровню политической структуры Одессы, где в горсовете будут представлены абсолютно разные политсилы, "деполитизированный хозяйственник" Труханов, очевидно, имеет все шансы в третий раз обойти конкурентов.

"Причем - без особых проблем и с солидным отрывом. Соперник у него для этого - оптимальный. Очевидно, что в соревновании "стройплощадки" (Труханов) и "русского мира" (Скорик) в Одессе уверенно выиграет "стройплощадка". Это такое одесское проявление "клиентоориентированности", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее политолог Вадим Карасев прогнозировал, что мэром Одессы вновь может стать Геннадий Труханов, поскольку именно ему удается сохранять в городе порядок и баланс политической ситуации

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