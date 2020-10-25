ЦИК назвал явку на местных выборах на 13:00

Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составляет 17,3%, в Киеве - 16,2%.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, явка по регионам составляет:

Винницкая область - 17,2%;

Волынская область - 17%;

Донецкая область - 22,1%;

Житомирская область - 18,3%;

Закарпатская область - 15,3%;

Ивано-Франковская область - 14%;

Кировоградская область - 18,6%;

Николаевская область - 15,5%;

Полтавская область - 16,6%;

Сумская область - 15,7%;

Тернопольская область - 17%;

Харьковская область - 15,5%;

Черкасская область - 17%;

Черновицкая область - 14%;

Черниговская область - 20,1%;

Луганская область - 18%;

Одесская область (без Одессы) - 26%;

Тернопольская область - 17%;

Херсонская область - 16,7%;

Киевская область - 15,6%;

Киев - 16,2%.

В Центризбиркоме отметили, что данные являются предварительными.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным наблюдателей ОПОРЫ, по состоянию на 12:00 явка избирателей составляла 13,5%. Погрешность исследования не превышает 1,2%.

Также сообщалось, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей.