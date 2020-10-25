ЦИК назвал явку на местных выборах на 13:00

Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составляет 17,3%, в Киеве - 16,2%.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Так, явка по регионам составляет:
- Винницкая область - 17,2%;
- Волынская область - 17%;
- Донецкая область - 22,1%;
- Житомирская область - 18,3%;
- Закарпатская область - 15,3%;
- Ивано-Франковская область - 14%;
- Кировоградская область - 18,6%;
- Николаевская область - 15,5%;
- Полтавская область - 16,6%;
- Сумская область - 15,7%;
- Тернопольская область - 17%;
- Харьковская область - 15,5%;
- Черкасская область - 17%;
- Черновицкая область - 14%;
- Черниговская область - 20,1%;
- Луганская область - 18%;
- Одесская область (без Одессы) - 26%;
- Тернопольская область - 17%;
- Херсонская область - 16,7%;
- Киевская область - 15,6%;
- Киев - 16,2%.
В Центризбиркоме отметили, что данные являются предварительными.
Ранее РБК-Украина писало, что по данным наблюдателей ОПОРЫ, по состоянию на 12:00 явка избирателей составляла 13,5%. Погрешность исследования не превышает 1,2%.
Также сообщалось, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей.