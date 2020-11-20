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ЦИК официально подтвердила лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на выборах, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 09:32
ЦИК официально подтвердила лидерство "Слуги народа" и "Батькивщины" на выборах, - эксперт Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) результаты местных выборов отличаются от медийной картинки, которую рисуют владельцы каждого отдельного медиа. Некоторые политические силы поторопились объявлять себя победителями, но официальные подсчеты свидетельствуют - победили на местных выборах "Слуга народа" и "Батькивщина".

Об этом написал политолог Олег Саакян в Facebook.

"Если взглянуть именно на результат партий, то на первом месте - "Слуга народа". Вторая среди партий - "Батькивщина". Она занимает первое место среди оппозиционных сил и имеет равномерно распределенную поддержку по стране - это хороший запас на новый электоральный цикл. Особенно, если будет уделено значительно больше внимания избирателям в городах", - считает политолог.

По его убеждению, "Батькивщина" имеет значительный потенциал и может его стабилизировать, если продолжит поддерживать ФЛП и занимать конструктивную позицию в отношении мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Партийная машина "Батькивщины" подтвердила свою эффективность на выборах", - резюмировал Саакян.

Напомним, согласно обнародованным Центральной избирательной комиссией данным, официальным победителями местных выборов среди политических партий стали президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Слуга народа" набирает 17.5% голосов и получает более 5800 мандатов. Второе место среди всех и первое среди вневластных партий занимает "Батькивщина". Команда Тимошенко завоевала 12.5%, ее будут представлять почти 4100 депутатов.

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