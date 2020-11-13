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ЦИК прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

Новина українською → Херсон, Пятница 13 ноября 2020 11:44
ЦИК прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила деятельность всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии. ТИК не выполнила постановление суда.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК поступили жалобы херсонских областных организаций партий "Наш край", "Слуга народа" и региональной организации партии "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить".

Они просили досрочно прекратить полномочия ТИК из-за совершения однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда.

"Судом было признано противоправным бездействие этой ТИК по поводу неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов №3 и №5", - говорится в сообщении.

В обращении подчеркивается, что эта ТИК не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, однако каких-либо подтверждающих документов уважительности причин отсутствия членов Херсонского областного теризбиркома ЦИК не предоставили.

"Следовательно комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК о невыполнении решения суда", - отмечается в сообщении.

Местные организации политических партий могут не позднее 15 часов 13 ноября подать в Центризбирком кандидатуры в ТИК.

Кроме того, комиссия обязала Херсонскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда.

Напомним, по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты местных выборов в 11 советах и ​​по 6 городским главам

Как писало РБК-Украина, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

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