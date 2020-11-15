ЦИК внесла изменения в состав избиркомов по местным выборам

На заседании Центральная избирательная комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий. Всего комиссия прекратила полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Из них - 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей ТИК, 372 секретарей ТИК, 4 261 члена ТИК.

Ранее в ЦИК сообщили, что введение в Украине так называемого карантина выходного дня не помешает проведению второго тура местных выборов в общинах страны. Второй тур состоится, несмотря на карантинные ограничения.

В гражданской сети ОПОРА считают, что из-за карантина и показателей заболеваемости явка на повторном голосовании будет значительно ниже, чем в первом туре местных выборов.

Напомним, в это воскресенье, 15 ноября, второй тур местных выборов состоится в Одессе, Сумах, Херсоне и еще четырех городах Украины.

Все, что необходимо знать о втором туре местных выборов, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, стало известно, сколько политические партии потратили на рекламу в Facebook перед вторым туром местных выборов.