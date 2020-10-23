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В Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков

Автор: Юлия Струк

В Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков. Офис омбудсмена промониторил архитектурную доступность 881 участка.

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Об этом рассказала Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе брифинга.

По ее словам, архитектурную доступность проверяли с 19 по 22 октября.

"Только 1% обеспечивает доступность для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. 88,5% вообще не обеспечено архитектурной доступности", - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия призвала участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения объяснили, как проголосовать на местных выборах лицам, находящимся на самоизоляции.

Кроме того, порядок голосования на местных выборах в Украине больным объясняли в Центризбиркоме.

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Новости Украины инвалидностьДенисоваМестные выборы