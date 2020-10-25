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В Украине открыли почти 70 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

Автор: Юлия Струк

Национальная полиция Украина открыла уже 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По состоянию на 19:00 в полицию поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

Фото: инфографика

"По состоянию на 19:00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов... Полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений", - указано в сообщении.

Заявления касались следующих нарушений:

  • агитация в день выборов - 1547,
  • нарушение тайны голосования - 209,
  • подкуп избирателей - 174,
  • незаконное уничтожение избирательной документации - 138,
  • нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и списков избирателей - 138,
  • незаконное использование избирательного бюллетеня - 84.

Напомним, по состоянию на 18:00 Национальная полиция Украина открыла 61 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах.

Как писало РБК-Украина, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений.

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