В Україні відкрили майже 70 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Національна поліція Україна відкрила вже 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.
Станом на 19:00 у поліцію надійшло 4003 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.
"Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів... Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень", - вказано у повідомленні.
Заяви стосувалися таких порушень:
Нагадаємо, станом на 18:00 Національна поліція Україна відкрила 61 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах.
Як писало РБК-Україна, Комітет виборців України під час моніторингу
проведення голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень.