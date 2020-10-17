В Украине открыли еще 24 уголовных дела за нарушения избирательного процесса

В Украине за последние сутки полиция открыла еще 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса, который стартовал 5 сентября. За все это время полицейский открыли 388 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесли данные о 388 уголовных правонарушениях: 192 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 196 - связанные с избирательным процессом.

Также полицейские составили 1286 административных протоколов, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции.

Отметим, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.