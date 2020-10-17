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В Україні відкрили ще 24 кримінальні справи за порушення виборчого процесу

Автор: РБК-Україна

В Україні за останню добу поліція відкрила ще 24 кримінальні справи за порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня. За весь цей час поліцейський відкрили 388 кримінальних проваджень.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Всього з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли дані про 388 кримінальних правопорушень: 192 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 196 - пов'язані з виборчим процесом.

Також поліцейські склали 1286 адміністративних протоколів, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який знаходиться на самоізоляції.

Зазначимо, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

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