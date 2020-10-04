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В Украине за сутки открыли 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки полицейские открыли восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 190 уголовных правонарушениях.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За сутки в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Территориальная избирательная комиссия Умани допустила к местным выборам действующего мэра Александра Цебрия.

Также РБК-Украина писало, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

Отметим, в Офисе президента не видят вероятности переноса местных выборов в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19, этот вопрос даже не обсуждается.

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