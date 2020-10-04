В Україні за добу відкрили 8 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

В Україні за останню добу поліцейські відкрили вісім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Всього в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості про 190 кримінальні правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"За добу до ЄРДР внесено відомості про вісім кримінальних правопорушень. Всього в ЄРДР внесено відомості про 190 кримінальні правопорушення: 101 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 85 - пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Територіальна виборча комісія Умані допустила до місцевих виборів чинного мера Олександра Цебрія.

Також РБК-Україна писало, що на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати чинних мерів.

Відзначимо, в Офісі президента не бачать ймовірність перенесення місцевих виборів в Україні через зростання захворюваності COVID-19, це питання навіть не обговорюється.