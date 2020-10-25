Украинцы рассказали о сложностях голосования с новыми бюллетенями

Украинским гражданам было сложно разобраться в новом механизме голосования на местных выборах. Сложности возникли у 40% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

По данным социологов, очень сложно разобраться с новыми бюллетенями было 13% опрошенных, а немного сложно - 27%.

В то же время 35% избирателей рассказали, что проголосовать было довольно легко, а 25% вообще заявили, что очень легко разобрались с новыми правилами голосования.

В опросе приняли участие 9947 респондентов, из них 1200 были опрошены методом телефонного интервью с использованием компьютера. Только 8747 респондентов приняли участие в выборах. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,8%.

Отметим, 23 июля вступило в силу новое избирательное законодательство. Новый документ предполагал изменение формата избирательного бюллетеня. Теперь украинцы в бюллетене выбирают не только партию, но и отдельного кандидата в депутаты.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, явка на местных выборах составляет менее 40%.

С результатами экзит-поллов в городах страны вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.