Українці розповіли про складнощі голосування з новими бюлетенями

Українським громадянам було складно розібратися у новому механізмі голосування на місцевих виборах. Складнощі виникли у 40% виборців.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

За даними соціологів, дуже складно розібратися з новими бюлетенями було 13% опитаних, а трохи складно - 27%.

Водночас 35% виборців розповіли, що проголосувати було досить легко, а 25% взагалі заявили, що дуже легко розібралися з новими правилами голосування.

В опитуванні взяли учать 9947 респондентів, з них 1200 не голосували на виборах та були опитані методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Лише 8747 респондентів ходили на вибори, їх опитали на виході з дільниці.

Похибка опитування тих, хто не голосував, становить не більше 2,8%. Похибка опитування тих, хто голосував, становить не більше 1,4%.

Зазначимо, 23 липня набрало чинності нове виборче законодавство. Новий документ передбачав зміну формату виборчого бюлетеня. Тепер українці у бюлетені обирають не лише партію, але й окремого кандидата в депутати.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. За попередніми даними Центрвиборчкому, явка на місцевих виборах складає менше ніж 40%.

З результатами екзит-полів у містах країни ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.