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Явка избирателей на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА

Автор: Юлия Струк

Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%. В такое же время на выборах 2015 года явка превышала 36%.

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Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети ОПОРА составляет 27%. Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%", - отметила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составляла 17,3%, в Киеве - 16,2%.

Как писало РБК-Украина, по данным наблюдателей ОПОРЫ, по состоянию на 12:00 явка избирателей составляла 13,5%. Погрешность исследования не превышает 1,2%.

Также сообщалось, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Айвазовская выражала сомнение, что явка на местных выборах будет высокой. В организации прогнозировали, что явка будет около 40%. Глава правления ОПОРЫ подчеркивала, что на регулярных местных выборах, которые в третий раз проходят в Украине отдельно от парламентских, явка ниже 50%.

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