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Явка виборців на 16:00 становить 27%, - ОПОРА

Автор: Юлія Струк

Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%. У такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 36%.

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Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

"Явка на 16:00 по всій країні за даними громадянської мережі ОПОРА становить 27%. Похибка 0,84%. У той самий час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%", - зазначила глава правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія представила явку на місцевих виборах станом на 13:00. У середньому по країні явка становила 17,3%, в Києві - 16,2%.

Як писало РБК-Україна, за даними спостерігачів ОПОРИ, станом на 12:00 явка виборців становила 13,5%. Похибка дослідження не перевищує 1,2%.

Також повідомлялося, що явка на нинішніх місцевих виборах в Україні може скласти менше 50% виборців. Айвазовська висловлювала сумнів, що явка на місцевих виборах буде високою. В організації прогнозували, що явка буде близько 40%. Глава правління ОПОРИ підкреслювала, що на регулярних місцевих виборах, які втретє проходять в Україні окремо від парламентських, явка нижча 50%.

Прогноз погоди
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