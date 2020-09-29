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ВР отказалась внести в повестку закон об особенностях выборов во время карантина

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отказалась внести в повестку дня законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Его включение поддержали лишь 208 парламентариев.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Предлагалось также сократить сроки внесения альтернативных проектов к данному закону.

Так, законопроект внесли в Раду 18 сентября. Парламентарии предлагают внести изменения в Избирательный кодекс и законы Украины. В документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.

Например, в проекте отдельно прописано, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования избирателей с признаками респираторного заболевания или температурой тела более 37,2 градуса.

Напомним, в этом законопроекте также предусмотрены особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента при этом отмечали, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости коронавирусом.

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