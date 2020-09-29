RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВР відмовилася внести до порядку закон про особливості виборів під час карантину

Автор: Юлія Струк

Верховна рада відмовилася внести до порядку денного законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Його включення підтримали лише 208 парламентарів.

Популярні новини

Про це повідомляє РБК-Україна.

Пропонувалося також скоротити строки внесення альтернативних проектів до цього закону.

Так, законопроект внесли в Раду 18 вересня. Парламентарії пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів України. У документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантину.

Наприклад, у проекті окремо прописано, що в приміщенні для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розміщується спеціально визначена кабіна для таємного голосування і урна для голосування виборців з ознаками респіраторного захворювання або температурою тіла понад 37,2 градуса.

Нагадаємо, в цьому законопроекті також передбачені особливості голосування громадян, які перебувають на самоізоляції чи в обсервації.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента при цьому відзначали, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий скачок захворюваності на коронавірус.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радакарантинвыборы