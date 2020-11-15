Второй тур выборов мэра в Одессе: кто победил

Во втором туре выборов в Одессе за должность мэра соревновались действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. Результаты второго тура и все подробности дня голосования 15 ноября - в материале РБК-Украина.

Результаты выборов в Одессе: кто победил во втором туре

Согласно экзит-полу, который проводил Киевский международный институт социологии, по состоянию на 20:00 Геннадий Труханов побеждает во втором туре выборов мэра Одессы. За него отдали свои голоса 56,7%. Николай Скорик получил поддержку 42,8% избирателей.

Выборы мэра Одессы 2020

Избрание главы Одесского горсовета состоялось в рамках очередных местных выборов в Украине. 25 октября прошел первый тур голосования за будущего мэра города. Ни один из 23-х зарегистрированных кандидатов не набрал по результатам выборов более 50% поддержки избирателей.

Поэтому одесская ТИК объявила о проведении второго тура в воскресенье, 15 ноября. В него вышли два кандидата с наибольшим количеством голосов - Геннадий Труханов и Николай Скорик.

Кандидаты во втором туре

На выборах мэра 2020 Геннадий Труханов получил первое место с 38,35% голосов. Однако ему не удалось повторить успех прошлой избирательной кампании - 5 лет назад Труханов был избран мэром уже в первом туре с 52,2% поддержки граждан. Впервые возглавил городской совет Одессы в 2014 году по результатам внеочередных выборов.

Ранее Геннадий Труханов был народным депутатом Верховной рады VII созыва от "Партии Регионов". В 2014-м вышел из состава ПР, и уже спустя год баллотировался в мэры от собственной партии "Доверяй делам". На выборах 2020 Труханов также выдвигается от данной политсилы.

Николай Скорик прошел во второй тур с результатом 19,47% голосов. Он представляет партию "Оппозиционная платформа - "За життя", от которой с 2019 года работает в парламенте IX созыва. Ранее был членом "Оппозиционного блока" и "Партии Регионов".

С ноября 2013-го по март 2014 года Скорик руководил Одесской облгосадминистрацией. Был фигурантом расследования о разгоне митинга активистов Евромайдана в Одессе, в качестве свидетеля. С 2010 по 2013 возглавлял министерство финансов АР Крым, до этого на протяжении 4-х лет Николай Скорик был председателем Одесского областного совета.

Рейтинги Труханова и Скорика

Фаворитом предвыборной гонки в Одессе с начала избирательной кампании стал Геннадий Труханов.

Накануне голосования действующего мэра поддерживало абсолютное большинство одесситов - 50,1%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Группы "Рейтинг" за 9-14 октября.В тройке лидеров рейтинга оказались: Николай Скорик с 10,6% и Олег Филимонов - 7,9%.

В прогнозе результатов второго тура Геннадий Труханов также со значительным отрывом опередил Николая Скорика - 59% против 18% голосов респондентов.

Результаты выборов в первом туре

Официальные итоги голосования в Одессе были обнародованы спустя 10 дней после выборов. С большим отрывом от оппонентов лидером первого тура оказался Геннадий Труханов - действующий мэр получил 77518 голосов.

Второе место занял народный депутат от "Оппозиционной платформы - "За життя" Николай Скорик - за него проголосовало 39351 одесситов.

За активиста и предпринимателя Петра Обухова, который выдвигался от "Европейской солидарности", отдали голоса 23257 человек.

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры актера Олега Филимонова, но он не смог попасть в тройку лидеров, набрав только 20388 голосов.

Результаты первого тура выборов мэра Одессы:

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35% Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47% Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5% Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09% Сергей Кивалов ("Украинская морская партия") - 6,19% Евгений Червоненко ("Наш край") - 3,74% Сергей Калинчук ("За майбутне") - 2,99% Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") - 2,39% Олег Михайлик (самовыдвижение) - 0,77% Наталья Делиева ("Голос") - 0,61% Георгий Селянин ("Батькивщина") - 0,6% Сергей Варламов ("Национальный корпус") - 0,59% Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера") - 0,48% Станислав Домбровский (самовыдвижение) - 0,39% Геннадий Чижов ("Сила и честь") - 0,39% Максим Болдин ("Перемога Пальчевского") - 0,34% Марья Трунина (самовыдвижение) - 0,3% Морис Ибрагим (самовыдвижение) - 0,16% Виктория Стоянова (самовыдвижение) - 0,15% Михаил Кузаконь (самовыдвижение) - 0,14% Юрий Печерский (самовыдвижение) - 0,13% Альберт Байжанов ("За права человека") - 0,13% Игорь Щербина (самовыдвижение) - 0,08%

Общая явка на местных выборах 25 октября в Одессе составила 29,82% (202149 избирателей).

Напомним, эксперт спрогнозировал результат второго тура выборов в Одессе в пользу Геннадия Труханова с солидным отрывом.

Также сообщалось о попытке массовой фальсификации результатов повторного голосования за кандидатов в мэры Одессы 15 ноября после того, как в офисе одного из местных политиков нашли поддельные бюллетени.