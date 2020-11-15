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Другий тур виборів мера в Одесі: хто переміг

Автор: Анна Березина

У другому турі виборів в Одесі за посаду мера змагалися діючий міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Результати другого туру і всі подробиці дня голосування 15 листопада - в матеріалі РБК-Україна.

Результати виборів в Одесі: хто переміг у другому турі

Згідно з екзит-полом, який проводив Київський міжнародний інститут соціології, станом на 20:00 Геннадій Труханов перемагає в другому турі виборів мера Одеси. За нього віддали свої голоси 56,7%. Микола Скорик отримав підтримку 42,8% виборців.

Вибори мера Одеси 2020

Обрання голови Одеської міськради відбулося в рамках чергових місцевих виборів в Україні. 25 жовтня пройшов перший тур голосування за майбутнього мера міста. Жоден з 23-х зареєстрованих кандидатів не набрав за результатами виборів понад 50% підтримки виборців.

Тому одеська ТВК оголосила про проведення другого туру в неділю, 15 листопада. У нього вийшли два кандидати з найбільшою кількістю голосів - Геннадій Труханов і Микола Скорик.

Кандидати в другому турі

На виборах мера 2020 Геннадій Труханов отримав перше місце з 38,35% голосів. Однак йому не вдалося повторити успіх минулої виборчої кампанії - 5 років тому Труханов був обраний мером вже в першому турі з 52,2% підтримки громадян. Вперше очолив міську раду Одеси в 2014 році за результатами позачергових виборів.

Раніше Геннадій Труханов був народним депутатом Верховної ради VII скликання від "Партії Регіонів". У 2014-му вийшов зі складу ПР, і вже через рік балотувався в мери від власної партії "Довіряй справам". На виборах 2020 Труханов також висувається від даної політсили.

Микола Скорик потрапив до другого туру з результатом 19,47% голосів. Він представляє партію "Опозиційна платформа -"За життя", від якої в 2019 році пройшов до парламенту IX скликання. Раніше був членом "Опозиційного блоку" і "Партії Регіонів".

З листопада 2013-го по березень 2014 року Скорик керував Одеською облдержадміністрацією. Був фігурантом розслідування про розгін мітингу активістів Євромайдану в Одесі, в якості свідка. З 2010 по 2013 очолював міністерство фінансів АР Крим, до цього протягом 4-х років Микола Скорик був головою Одеської обласної ради.

Рейтинги Труханова та Скорика

Фаворитом передвиборної гонки в Одесі з початку виборчої кампанії став Геннадій Труханов.

Напередодні голосування чинного мера підтримувала абсолютна більшість одеситів - 50,1%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Групи "Рейтинг" за 9-14 жовтня. У трійці лідерів рейтингу опинилися: Микола Скорик з 10,6% і Олег Філімонов - 7,9%.

У прогнозі результатів другого туру Геннадій Труханов також зі значним відривом випереджав Миколу Скорика - 59% проти 18% голосів респондентів.

Результати виборів в першому турі

Офіційні підсумки голосування в Одесі були оприлюднені через 10 днів після виборів. З великим відривом від опонентів лідером першого туру виявився Геннадій Труханов - діючий мер отримав 77518 голосів.

Друге місце посів народний депутат від "Опозиційної платформи - "За життя" Микола Скорик - за нього проголосувало 39351 одеситів.

За активіста і підприємця Петра Обухова, який висувався від "Європейської солідарності", віддали голоси 23257 осіб.

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом в мери актора Олега Філімонова, але він не зміг потрапити в трійку лідерів, набравши тільки 20388 голосів.

Результати першого туру виборів мера Одеси:

  1. Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 38,35%
  2. Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 19,47%
  3. Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 11,5%
  4. Олег Філімонов ("Слуга народу") - 10,09%
  5. Сергій Ківалов ("Українська морська партія") - 6,19%
  6. Євген Червоненко ("Наш край") - 3,74%
  7. Сергій Калинчук ("За майбутнє") - 2,99%
  8. Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца") - 2,39%
  9. Олег Михайлик (самовисування) - 0,77%
  10. Наталя Делієва ("Голос") - 0,61%
  11. Георгій Селянин ("Батьківщина") - 0,6%
  12. Сергій Варламов ("Національний корпус") - 0,59%
  13. Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера") - 0,48%
  14. Станіслав Домбровський (самовисування) - 0,39%
  15. Геннадій Чижов ("Сила і честь") - 0,39%
  16. Максим Болдін ("Перемога Пальчевського") - 0,34%
  17. Марія Труніна (самовисування) - 0,3%
  18. Моріс Ібрагім (самовисування) - 0,16%
  19. Вікторія Стоянова (самовисування) - 0,15%
  20. Михайло Кузаконь (самовисування) - 0,14%
  21. Юрій Печерський (самовисування) - 0,13%
  22. Альберт Байжанов ("За права людини") - 0,13%
  23. Ігор Щербина (самовисування) - 0,08%

Загальна явка на місцевих виборах 25 жовтня в Одесі склала 29,82% (202149 виборців).

Нагадаємо, експерт спрогнозував результат другого туру виборів в Одесі на користь Геннадія Труханова з солідним відривом.

Також повідомлялося про спробу масової фальсифікації результатів повторного голосування за кандидатів в мери Одеси 15 листопада після того, як в офісі одного з місцевих політиків знайшли підроблені бюлетені.

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Новини України ОдесаГенадій Трухановвторой турМикола СкорикМісцеві вибори