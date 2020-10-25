Выборы в Ужгороде: обнародованы результаты экзит-пола

В воскресенье, 25 октября, опубликовали результаты экзит-пола на выборах мэра Ужгорода. Лидирует Богдан Андреев, за которого проголосовало 23,84% избирателей.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.
Второе место занял Виктор Щадей с 22,73% голосов, третье место - самовыдвиженец Сергей Ратушняк - 14,73%.
По результатам экзит-пола, лидируют партии "Слуга народа" (18,91%), ВО "Батькивщина" (12,21%), "Рідне Закарпаття" (8,87%).
На должность главы городского совета баллотируются:
Напомним, наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали грубых нарушений во время голосования.
Отметим, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборах.
Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.