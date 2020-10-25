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Вибори в Ужгороді: оприлюднені результати екзит-полу

Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах мера Ужгорода. Лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

Друге місце зайняв Віктор Щадей з 22,73% голосів, третє місце - самовисуванець Сергій Ратушняк - 14,73%.

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За результатами екзит-полу, лідирують партії "Слуга народу" (18,91%), ВО "Батьківщина" (12,21%), "Рідне Закарпаття" (8,87%).

На посаду голови міської ради балотуються:

  • Богдан Андріїв - чинний мер Ужгорода
  • Віктор Щадей - "Слуга народу"
  • Сергій Ратушняк - самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода
  • Віктор Петров - "Команда Андрія Балоги"
  • Павло Чучка - "Голос"
  • Андрій Погорєлов - "ОПЗЖ"
  • Микола Пастухов – "Пропозиція"
  • Вікторія Слюсаренко - "Ідея нації",
  • Михайло Чурило - "Патріот"

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ не зафіксували критичних порушень під час початку голосування.

Зазначимо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах.

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.

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