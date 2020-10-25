Вибори в Ужгороді: оприлюднені результати екзит-полу

У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах мера Ужгорода. Лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців.
Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.
Друге місце зайняв Віктор Щадей з 22,73% голосів, третє місце - самовисуванець Сергій Ратушняк - 14,73%.
За результатами екзит-полу, лідирують партії "Слуга народу" (18,91%), ВО "Батьківщина" (12,21%), "Рідне Закарпаття" (8,87%).
На посаду голови міської ради балотуються:
Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ не зафіксували критичних порушень під час початку голосування.
Зазначимо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах.
Нагадаємо, у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.