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В Запорожье открыли дело из-за подкупа избирателей

Автор: Игорь Литвиненко

В Запорожье правоохранители открыли уголовное дело по факту подкупа избирателей. Гражданам предоставили бесплатные услуги по транспортировке к отделению реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Правоохранители зафиксировали перевозку 11 граждан, которую осуществил водитель одного из междугородних маршрутных такси.

"Он рассказал сотрудникам полиции, что утром получил вызов от диспетчера общества, в котором работает, с инструкциями по маршруту транспортировки людей. При этом - без их оплаты за перевозку, ведь этот вопрос уже решен с руководством автопредприятия", - отметили в полиции.

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Организатором транспортировки избирателей оказалась 34-летняя женщина, которая является заместителем главы одной из поселковых территориальных избирательных комиссий Запорожского района.

Полиция открыла дело по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит тюремный срок от 2 до 6 лет. Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к возможному преступлению.

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожье пытались массово изменить избирательные адреса с целью фальсификации местных выборов, в связи с чем открыто уголовное производство.

Напомним, полиция уже зафиксировала 64 нарушения избирательного законодательства.

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Новости Украины подкупуголовное делоМестные выборы