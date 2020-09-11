У Запоріжжі відкрили справу за підкуп виборців

У Запоріжжі правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом підкупу виборців. Громадянам надали безкоштовні послуги з транспортування до відділення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси.

Про це повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Правоохоронці зафіксували перевезення 11 громадян, яке здійснив водій одного з міжміських маршрутних таксі.

"Він розповів співробітникам поліції, що вранці отримав дзвінок від диспетчера суспільства, в якому працює, з інструкціями по маршруту транспортування людей. При цьому - без їх оплати за перевезення, адже це питання вже вирішене з керівництвом автопідприємства", - відзначили в поліції.

Організатором транспортування виборців виявилася 34-річна жінка, яка є заступником голови однієї з селищних територіальних виборчих комісій Запорізького району.

Поліція відкрила справу за ч. ст 2. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує тюремний строк від 2 до 6 років. Зараз поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до можливого злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що в Запоріжжі масово намагалися змінити виборчі адреси з метою фальсифікації місцевих виборів, у зв'язку з чим відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства.