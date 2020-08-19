Эксперты оценили шансы СН на местных выборах в больших городах

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Мэры крупных городов, скорее всего, смогут переизбраться

У "Слуги народа" нет сильных кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию главам крупных городов Украины на местных выборах. Поэтому мэры крупных городов имеют большие шансы вновь переизбраться и остаться на должностях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти".

По словам политтехнолога Костя Бондаренко, кроме Киева, в Украине есть еще несколько стратегически важных городов, вокруг которых вращается большая политика, а также формируется всеукраинский бюджет.

"Это Львов, Винница, Днепр, Харьков, Одесса, Мариуполь и Запорожье. Фактически во всех этих городах действующие мэры, скорее всего, останутся на своих должностях", - отметил он.

Как считает политтехнолог, "Слуга народа" будет пытаться договориться с действующими мэрами, поэтому предоставляет им неформальную поддержку. Например, выдвигает против них слабых кандидатов, чтобы в результате они совместно сформировали большинство в совете.

"Возможно, в этих договоренностях политсила Зеленского претендовать на должность секретаря горсовета. Другое дело, я думаю, что в большинстве случаев эти предварительные договоренности могут быть нарушены сразу после выборов", - предполагает он.

Кроме того, еще менее оптимистичные прогнозы делает политтехнолог Денис Богуш, ведь по его мнению, избиратели, с одной стороны, устали от старых политиков, но и к новым они относятся достаточно скептически.

"В этой ситуации СН в каких-то регионах страны может взять около 20%, но в большинстве регионов, я думаю, она не пройдет в советы. Сейчас у нее падает рейтинг, а к октябрю это падение только усилится", - добавил Богуш.

Напомним, за пост мэра Киева на местных выборах от "Слуги народа" будет бороться народный депутат Ирина Верещук; ее кандидатуру политсила выбрала в ходе праймериз.