Кравчук просит Раду разобраться с постановлением о местных выборах

Также он просит нардепов оценить соответствие постановления Минским соглашениям
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Голосование запланировано на 25 октября.
Об этом Кравчук проинформировал стороны переговоров на заседании 19 августа, передает пресс-служба президента Украины.
Также он просит парламентариев оценить соответствие постановления Минским соглашениям.
Напомним, ранее представитель Донецка на переговорах в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что РФ резко выразила свое неудовольствие постановлением Верховной Рады о назначении местных выборов.
Ранее глава парламента заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.
Отметим, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.