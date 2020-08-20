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Кравчук просит Раду разобраться с постановлением о местных выборах

Киев, Четверг 20 августа 2020 02:56
Кравчук просит Раду разобраться с постановлением о местных выборах
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Также он просит нардепов оценить соответствие постановления Минским соглашениям

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Голосование запланировано на 25 октября.

Об этом Кравчук проинформировал стороны переговоров на заседании 19 августа, передает пресс-служба президента Украины.

Также он просит парламентариев оценить соответствие постановления Минским соглашениям.

Напомним, ранее представитель Донецка на переговорах в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что РФ резко выразила свое неудовольствие постановлением Верховной Рады о назначении местных выборов.

Ранее глава парламента заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.

Отметим, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

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