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Ляшко о возможном переносе выборов: если 50% территории будет в "красной зоне"

Киев, Воскресенье 16 августа 2020 22:12
Ляшко о возможном переносе выборов: если 50% территории будет в "красной зоне"
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

При такой ситуации власти могут задуматься о переносе выборов

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов. В частности, власти могут принять решение о переносе их с октября 2020 года на более поздние сроки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что на сегодня сложно спрогнозировать, будут ли отложены выборы из-за коронавируса. Ситуация может проясниться уже в начале октября.

Напомним, на протяжении недели в "красной зоне" карантина будут оставаться три города и пять районов Украины.

В "красной зоне" действуют самые жесткие карантинные ограничения вплоть до запрета массовых мероприятий и работы общественного транспорта.

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