Местные выборы в "красной" зоне отменять не будут, - Ляшко

Фото: выборы (РБК-Украина)

Проведение выборов отменят только в случае чрезвычайного положения

В "красной" зоне не отменят проведение местных выборов из-за распространения коронавируса в Украине. Выборы может сорвать только чрезвычайное положение.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, разделение страны на зоны карантина не повлияет на проведение местных выборов.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.

Он добавил, что во время подготовки к выборам как пример брали Польшу, и сейчас наработаны все необходимые рекомендации для безопасности людей.

Напомним, избирательный процесс на местных выборах в Украине стартует уже с 5 сентября 2020 года.

Как известно, местные выборы должны пройти 25 октября.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" называли условие, при котором местные выборы в Украине могут перенести.

РБК-Украина писало, что в СНБО прогнозируют, что к 25 октября количество заболевших может составить 360 тысяч человек.