ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Местные выборы в "красной" зоне отменять не будут, - Ляшко

Киев, Воскресенье 30 августа 2020 23:38
Местные выборы в "красной" зоне отменять не будут, - Ляшко
Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Проведение выборов отменят только в случае чрезвычайного положения

В "красной" зоне не отменят проведение местных выборов из-за распространения коронавируса в Украине. Выборы может сорвать только чрезвычайное положение.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, разделение страны на зоны карантина не повлияет на проведение местных выборов.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.

Он добавил, что во время подготовки к выборам как пример брали Польшу, и сейчас наработаны все необходимые рекомендации для безопасности людей.

Напомним, избирательный процесс на местных выборах в Украине стартует уже с 5 сентября 2020 года.

Как известно, местные выборы должны пройти 25 октября.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" называли условие, при котором местные выборы в Украине могут перенести.

РБК-Украина писало, что в СНБО прогнозируют, что к 25 октября количество заболевших может составить 360 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Местные выборыкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь