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Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов

Киев, Четверг 27 августа 2020 15:32
Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Местные выборы 25 октября 2020 года могут стать самыми сложными за последнее время. Это связано с тем, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

Об этом на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь совета Алексей Данилов, передает сайт СНБО.

Сообщается, что в совещании приняли участие глава СБУ Иван Баканов, глава ЦИК Олег Диденко, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и представители других ведомств.

Данилов подчеркнул, что местные выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку пройдут в условиях растущей эпидемической угрозы.

"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил он.

Данилов добавил, что для недопущения манипуляций на избирательных участках уже с 5 сентября МВД Украины будет мониторить нарушения на выборах.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.

В правящей фракции "Слуга народа" отмечают, что намеченные на 25 октября выборы могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

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