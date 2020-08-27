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В НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации

Украина, Четверг 27 августа 2020 13:09
В НАПК разъяснили, должны ли кандидаты на местных выборах подавать декларации
Фото: документ (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, надо ли кандидатам на местных выборах подавать электронные декларации. В ведомстве отметили, что до победы на выборах подавать ее не надо.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в соцсети Facebook.

"Надо ли кандидатам на местных выборах подавать декларации? Нет, пока вы являетесь кандидатом в депутаты местного совета, Верховного совета АР Крым или баллотируетесь на пост главы города, села или поселка", - отмечает ведомство.

При этом в случае победы декларацию "кандидата на должность" за прошлый год необходимо подать в течение 15 дней:

  • для депутатов этот отсчет начинается со дня открытия первой сессии совета;
  • для глав городов, сел и поселков - со дня принесения присяги на пленарном заседании совета, на котором ТИК объявляет решение об избрании и регистрации нового председателя.

Если же лицо уже подавало декларацию за прошлый год, то делать это повторно не нужно.

Напомним, в Верховной раде сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.

Как писало РБК-Украина, 26 августа начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область).

Так, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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