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Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос"

Киев, Вторник 11 августа 2020 16:05
Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос"
Фото: Сергей Притула (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сергей Притула идет в мэры Киева

Украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева. Он будет баллотироваться от партии "Голос".

Об этом Притула заявил во время съезда партии.

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил телеведущий.

Он также заявил, что Киев его дом, поэтому ему не безразличны его проблемы.

"Как любой нормальный человек я хочу видеть лучший Киев, чистый, безопасный, инклюзивный, незагазований, с умным строительным планированием, а не загроможденным. Я не хочу видеть, как в Киеве люди стареют в пробках", - отметил Притула.

По его словам, он понимает скепсис в отношении себя, но уверяет, что "идет не один", а с командой специалистов.

Отметим, что по последним опросам Социологической группы "Рейтинг", кандидатуру Сергея Притулы на выборах мэра столицы поддержали бы 11,6% опрошенных.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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