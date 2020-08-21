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В "Слуге народа" назвали основание для отмены местных выборов

Украина, Пятница 21 августа 2020 21:29
В "Слуге народа" назвали основание для отмены местных выборов
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Выборы могут не состояться только из-за введения режима ЧП

Намеченные на 25 октября местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. По состоянию на сегодня нет никаких оснований для отмены местных выборов.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю, что (главный санврач - ред.) господин Ляшко и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решение, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - отметил он.

Корниенко привел в пример ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

"Там не проводились выборы в объединенные общины, они проводились позже", - пояснил нардеп.

Напомним, ранее причину для переноса местных выборов в Украине называл главный санитарный врач Виктор Ляшко; выборы могут перенести из-за сложной эпидемической ситуации в стране.

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