ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах, но они не состоятся в ОРДЛО

Украина, Суббота 08 августа 2020 21:27
ЦИК назначил первые местные выборы в 24 регионах, но они не состоятся в ОРДЛО
Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Выборы назначили на 25 октября

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. Однако выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, 25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначенных первых выборов вскоре опубликуют на сайте ЦИК.

В то же время Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области", - заявили в ЦИК,

Первые местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведение местных выборов.

Напомним, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОРДЛОМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь