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ЦИК назначил выборы в райсоветы

Украина, Пятница 14 августа 2020 18:56
ЦИК назначил выборы в райсоветы
Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Выборы состоятся 25 октября

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы. Они назначены на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что постановление поддержали все члены Комиссии.

"Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК начал отбор кандидатов в территориальные избирательные комиссии на местных выборах.

Кроме того, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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