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ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Раду по 208 округу

Киев, Четверг 03 сентября 2020 00:35
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на довыборах в Раду по 208 округу
Фото: Алексей Оскер (facebook.com/alexey.osker)
Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 2 сентября зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208. Довыборы состоятся 25 октября после того, как в мае нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК,

Так, на промежуточных выборах кандидатом в нардепы зарегистрировали Алексея Оскера. Он баллотируется в порядке самовыдвижения.

Оскер родился 18 июля 1985 года в селе Бездрик Сумского района Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование. Он беспартийный, проживает в городе Сумы, судимость отсутствует.

Напомним, в среду, 26 августа, начался избирательный процесс на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область).

Политическая партия "Слуга народа" выбрала кандидатом на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу Анатолия Гунько.

Также по округу намерен баллотироваться лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

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