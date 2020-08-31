Верещук, Филимонов, Кучер: кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.
Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.
Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство".
"Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время едина", - сказал он и призвав украинских избирателей прийти 25 октября на участки.
В частности, были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения:
Напомним, 30 августа прошла закрытая часть съезда партии "Слуга народа". На ней объявили кандидата на довыборы в Верховную раду по 208 округу.
Так, от "Слуги народа" на довыборах в парламент по 208-му округу будет выдвигаться Анатолий Гунько.
Как писало РБК-Украина ранее, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс местных выборов в Украине.