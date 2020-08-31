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Верещук, Филимонов, Кучер: кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

Украина, Понедельник 31 августа 2020 16:23
Верещук, Филимонов, Кучер: кого "Слуга народа" ведет на местные выборы
Фото: съезд партии (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.

Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.

Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство".

"Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время едина", - сказал он и призвав украинских избирателей прийти 25 октября на участки.

В частности, были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения:

  • Винница - Сергей Борзов,
  • Днепр - Сергей Рыженко,
  • Житомир - Виктор Евдокимов,
  • Запорожье - Виталий Тышечко,
  • Ивано-Франковск - Александр Богачев,
  • Киев - Ирина Верещук,
  • Кривой Рог - Дмитрий Шевчик,
  • Кропивницкий - Ольга Ковалева,
  • Львов - Тарас Кльофа,
  • Николаев - Татьяна Домбровская,
  • Одесса - Олег Филимонов,
  • Полтава - Сергей Иващенко,
  • Ровно - Виталий Коваль,
  • Сумы - Татьяна Рябуха,
  • Славянск - Ольга Алтунина,
  • Тернополь - Виктор Гевко,
  • Ужгород - Виктор Щадей,
  • Харьков - Алексей Кучер,
  • Херсон - Юрий Кириллов,
  • Хмельницкий - Инна Ящук,
  • Черкассы - Виталий Ильченко,
  • Черновцы - Виталий Дугановский,
  • Чернигов - Юрий Тарасовец.

Напомним, 30 августа прошла закрытая часть съезда партии "Слуга народа". На ней объявили кандидата на довыборы в Верховную раду по 208 округу.

Так, от "Слуги народа" на довыборах в парламент по 208-му округу будет выдвигаться Анатолий Гунько.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс местных выборов в Украине.

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