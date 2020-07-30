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На выборах мэра Киев поделят на 10 округов, - ЦИК

Киев, Четверг 30 июля 2020 20:54
На выборах мэра Киев поделят на 10 округов, - ЦИК
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Состав районных избирательных комиссий определят до 10 августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила разъяснение по формированию районных избирательных комиссий и образованию территориальных избирательных округов в городах с количеством избирателей 2 млн и больше. ЦИК также принял решение по разделению Киева на округа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно решению Центризбиркома, на выборах мэра Киева городской одномандатный избирательный округ делится на 10 территориальных, границы которых совпадают с границами районов столицы. В ЦИК добавили, что решение об образовании этих избирательных округов не принимается.

При этом территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией.

Состав районных в городе Киеве избирательных комиссий должен сформировать ЦИК до 10 августа 2020 года включительно.

Напомним, ранее в ЦИК назвали проблемы, связанные с организацией местных выборов в Украине в 2020 году.

До этого в Центризбиркоме говорили, что в этом году местные выборы в Украине будут проходить в сложных условиях из-за изменений избирательного закона и пандемию коронавируса.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияВыборы мэра Киева
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