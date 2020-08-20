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Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному постановлению Рады, - Костин

Киев, Четверг 20 августа 2020 22:18
Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному постановлению Рады, - Костин
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Костин не видит проблемы в действующем постановлении Рады

Местные выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут пройти на основании специального постановления Верховной рады. Для проведения местных выборов в ОРДЛО не нужно менять уже принятое постановление.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дебют Кравчука: что изменилось в переговорах по Донбассу с отставкой Кучмы".

Как пояснил глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, недовольство у российской стороны вызывает пункт 4 постановления парламента с указанием условий, при которых могут состояться выборы в ОРДЛО.

"С юридической точки зрения я не вижу никакой проблемы. Это постановление имеет разовый характер. Выборы в ОРДЛО Украины будут проводиться по специальному закону и основываться на отдельном постановлении Верховной рады, которое позволит им пройти по всем демократическим стандартам", - заявил он.

Напомним, на крайнем заседании ТКГ Россия выдвинула требование, чтобы в постановлении Рады было указано, что местные выборы проводятся на всей территории Украины, в том числе в ОРДЛО.

Вопрос пересмотра постановления ВР о местных выборах могут поднять на встрече политических советников "нормандской четверки", которая может состояться уже в августе.

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