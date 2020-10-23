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Бойко: нинішня влада не здатна зупинити кризу в країні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 15:59
Бойко: нинішня влада не здатна зупинити кризу в країні Фото: Юрій Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Нинішня влада не здатна і не хоче нічого змінювати в країні. Місцеві вибори можуть допомогти почати перезавантаження влади.

Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко, передає сайт політсили.

"Через два дні в Україні пройдуть вибори в місцеві органи влади. Від їх результатів залежить, чи зможе наша країна стати на шлях впевненого розвитку або продовжить падіння в прірву криз, злиднів і розрухи. Ми всі бачимо, що відбувається в країні в останні роки. І нинішня влада не здатна і не хоче нічого змінювати та вирішувати", - вважає Бойко.

Політик переконаний, якщо українці хочуть змінить помилковий курс країни - потрібно прийти 25 жовтня на виборчі дільниці і проголосувати.

"Проголосувати за таку команду людей, які здатні змінити життя на краще в кожній громаді, в кожній родині. За тих, хто готовий працювати на совість", - додав він.

Також, на його думку, помилково думати, що голосування нічого не змінить.

"Своїм голосом ви зупините хаос і занепад. І відкриєте шлях до нормального життя. В якій панує мир, люди завжди можуть розраховувати на підтримку і захист, як годинник працюють комунальні служби, забезпечені комфорт і безпеку жителів, і не треба їхати в пошуках кращої долі, тому що працюють підприємства, відкриваються нові робочі місця, зростає добробут в родинах, а головне - є впевнене майбутнє", - резюмував Бойко.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

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