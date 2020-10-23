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Бойко: нынешняя власть не способна остановить кризис в стране

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 15:59
Бойко: нынешняя власть не способна остановить кризис в стране Фото: Юрий Бойко (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Нынешняя власть не способна и не хочет ничего менять в стране. Местные выборы могут помочь начать перезагрузку власти.

Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за життя" Юрий Бойко, передает сайт политсилы.

"Через два дня в Украине пройдут выборы в местные органы власти. От их результатов зависит, сможет ли наша страна стать на путь уверенного развития или продолжит падение в пропасть кризисов, нищеты и разрухи. Мы все видим, что происходит в стране в последние годы. И нынешняя власть не способна и не хочет ничего менять и решать", - считает Бойко.

Политик убежден, если украинцы хотят изменить ошибочный курс страны - нужно прийти 25 октября на избирательные участки и проголосовать.

"Проголосовать за такую команду людей, которые способны изменить жизнь к лучшему в каждой громаде, в каждой семье. За тех, кто готов работать на совесть", - добавил он.

Также по его мнению, ошибочно думать, что голосование ничего не изменит.

"Своим голосом вы остановите хаос и упадок. И откроете путь к нормальной жизни. В которой царит мир, люди всегда могут рассчитывать на поддержку и защиту, как часы работают коммунальные службы, обеспечены комфорт и безопасность жителей, и не надо уезжать в поисках лучшей доли, потому что работают предприятия, открываются новые рабочие места, растет благополучие в семьях, а главное - есть уверенное будущее", - резюмировал Бойко.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

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