У Черкасах відбудеться другий тур виборів мера

У Черкасах пройде другий тур на виборах міського голови. На посаду претендують чинний мер Анатолій Бондаренко і кандидат від "Голосу" Віктор Євпак.

Про це повідомляє "Суспільне".

За Бондаренка в першому турі проголосували 37,6% виборців, які прийшли на дільниці, а за Евпака - 19,14%.

Другий тур у Черкасах заплановано на 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк обраний на другий термін. Він виграв місцеві вибори в один тур.

Сьогодні також стало відомо, що у Києві мером переобраний Віталій Кличко, набравши понад 50% голосів.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.