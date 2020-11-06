Мер Запоріжжя обраний на другий термін

Чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк обраний на другий термін. Він виграв місцеві вибори в один тур.

Про це повідомляє 061.ua з посиланням на протокол Запорізького міськвиборчкому.

На виборах 25 жовтня Буряк набрав 59,9% або 101 765 голосів. У цьому році він балотувався разом зі своєю партією "Єднання", а в 2015-му - від "Опозиційного блоку".

Друге місце на виборах мера зайняв кандидат від "Європейської солідарності" Валерій Прозапас, набравши 11,4% або 19 402 голосів. Трохи менше від нього набрав кандидат від "Слуги народу" Віталій Тишечко - 11,3% або 19 334 голоси.

Сьогодні також стало відомо, що у Києві мером переобраний Віталій Кличко, набравши понад 50% голосів.

Також повідомлялося, що другий тур місцевих виборів вже призначений в 16 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.