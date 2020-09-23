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У Черкаській області в міську та обласну ради лідирує "За майбутнє", - опитування

Новость на русском → Черкаська область, Середа 23 вересня 2020 19:16
У Черкаській області в міську та обласну ради лідирує "За майбутнє", - опитування Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рейтингах до міської ради Черкас та обласну раду Черкаської області лідирує партія "За майбутнє".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

В цілому, серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором партії в облраду, голоси розподілилися так:

  • "За майбутнє" - 21,5%;
  • "Слуга народу" - 20,5%;
  • "Батьківщина" - 12,1%;
  • "Європейська солідарність" - 9,3%;
  • "Черкащани" - 8,7%;
  • Радикальна партія - 6,1%.

На межі прохідного бар'єру - партія "Опозиційна платформа - За життя" з рейтингом 4,9%. Рейтинг інших партій - нижче 4%. Тих, хто не визначилися з вибором - 18-19%.

Рейтинг партій, які можуть потрапити до міської ради Черкас, виглядає наступним чином:

  • "За майбутнє" - 32,9%;
  • "Слуга народу" - 13,3%;
  • "Голос" - 10,9%;
  • "Європейська солідарність" - 10,7%;
  • "Батьківщина" - 8,2%;
  • "Національний корпус" - 5,8%;
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 5,5%;
  • "Черкащани" - 3,9%.

Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%. Не визначилися - близько 9%.

Серед кандидатів у мери лідирує Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє": його підтримують 56,5% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

12,3% готові підтримати Віталія Ільченко від партії "Слуга народу", 9,9% - Віктора Євпака від партії "Голос", 6,2% підтримують Сергія Кудактіна від партії "Європейська солідарність" і 5,5% - Дмитра Кухарчука від партії "Національний корпус". Рейтинги інших кандидатів - менше ніж 3%.

Не визначилися, за кого голосувати, близько 12% опитаних.

Опитування проводилося 10-15 вересня 2020 року серед жителів Черкаської області. Аудиторія - жителі Черкаської області від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність - 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%), в т.ч. 658 респондентів - з обласного центру (похибка не більше 3,8%). Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face).

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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