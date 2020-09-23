В Черкасской области в городской и областной советы лидирует "За майбутнє", - опрос

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

В рейтингах в городской совет Черкасс и областной совет Черкасской области лидирует партия "За майбутнє".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В целом, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором партии в облсовет, голоса распределилась так:

"За майбутнє" - 21,5%;

"Слуга народа" - 20,5%;

"Батьківщина" - 12,1%;

"Европейская солидарность" - 9,3%;

"Черкасчане" - 8,7%;

Радикальная партия - 6,1%.

На грани проходного барьера - партия "Оппозиционная платформа - За життя" с рейтингом 4,9%. Рейтинг других партий - ниже 4%. Тех, кто не определились с выбором - 18-19%.

Рейтинг партий, которые могут попасть в городской совет Черкасс, выглядит следующим образом:

"За майбутнє" - 32,9%;

"Слуга народа" - 13,3%;

"Голос" - 10,9%;

"Европейская солидарность" - 10,7%;

"Батьківщина" - 8,2%;

"Национальный корпус" - 5,8%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 5,5%;

"Черкасчане" - 3,9%.

Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Не определились - около 9%.

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє": его поддерживают 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

12,3% готовы поддержать Виталия Ильченко от партии "Слуга народа", 9,9% - Виктора Евпака от партии "Голос", 6,2% поддерживают Сергея Кудактина от партии "Европейская солидарность" и 5,5% - Дмитрия Кухарчука от партии "Национальный корпус". Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Не определились, за кого голосовать, около 12% опрошенных.

Опрос проводился 10-15 сентября 2020 года среди жителей Черкасской области. Аудитория - жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность - 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т.ч. 658 респондентов - из областного центра (погрешность не более 3,8%). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.