ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкасской области в городской и областной советы лидирует "За майбутнє", - опрос

Новина українською → Черкасская область, Среда 23 сентября 2020 19:16
В Черкасской области в городской и областной советы лидирует "За майбутнє", - опрос Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В рейтингах в городской совет Черкасс и областной совет Черкасской области лидирует партия "За майбутнє".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В целом, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором партии в облсовет, голоса распределилась так:

  • "За майбутнє" - 21,5%;
  • "Слуга народа" - 20,5%;
  • "Батьківщина" - 12,1%;
  • "Европейская солидарность" - 9,3%;
  • "Черкасчане" - 8,7%;
  • Радикальная партия - 6,1%.

На грани проходного барьера - партия "Оппозиционная платформа - За життя" с рейтингом 4,9%. Рейтинг других партий - ниже 4%. Тех, кто не определились с выбором - 18-19%.

Рейтинг партий, которые могут попасть в городской совет Черкасс, выглядит следующим образом:

  • "За майбутнє" - 32,9%;
  • "Слуга народа" - 13,3%;
  • "Голос" - 10,9%;
  • "Европейская солидарность" - 10,7%;
  • "Батьківщина" - 8,2%;
  • "Национальный корпус" - 5,8%;
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 5,5%;
  • "Черкасчане" - 3,9%.

Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Не определились - около 9%.

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє": его поддерживают 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

12,3% готовы поддержать Виталия Ильченко от партии "Слуга народа", 9,9% - Виктора Евпака от партии "Голос", 6,2% поддерживают Сергея Кудактина от партии "Европейская солидарность" и 5,5% - Дмитрия Кухарчука от партии "Национальный корпус". Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Не определились, за кого голосовать, около 12% опрошенных.

Опрос проводился 10-15 сентября 2020 года среди жителей Черкасской области. Аудитория - жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность - 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т.ч. 658 респондентов - из областного центра (погрешность не более 3,8%). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Черкасская область За будущее Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас
РБК-Украинаинформационное агентство В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас