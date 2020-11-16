У чотирьох областях України проведуть перевибори, - ЦВК

У чотирьох областях України відбудеться повторне голосування на місцевих виборах. Дати голосування визначені поки що тільки у двох містах.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Повторні вибори пройдуть у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.

Як повідомляє ЦВК, 17 січня 2021 року відбудуться перевибори міського голови Новгород-Сіверського після смерті обраного на виборах 25 жовтня мера.

У Борисполі, де переобраний міський голова помер, повторне голосування відбудеться 31 січня 2021 року.

Крім того, у Броварах знову обиратимуть мера та депутатів міської ради, а в Уланівці переобиратимуть сільського голову. Однак дата голосування у цих населених пунктах ще не призначена.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового. Чоловік хворів на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Федорчук перемагав на місцевих виборах.