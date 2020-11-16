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В четырех областях Украины проведут перевыборы, - ЦИК

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 21:12
В четырех областях Украины проведут перевыборы, - ЦИК Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четырех областях Украины состоится повторное голосование на местных выборах. Даты голосования определены пока только в двух городах.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Повторные выборы пройдут в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

Как сообщает ЦИК, 17 января 2021 года состоятся перевыборы городского головы Новгород-Северского после смерти избранного на выборах 25 октября мэра.

В Борисполе, где переизбранный городской голова умер, повторное голосование состоится 31 января 2021 года.

Кроме того, в Броварах снова будут выбирать мэра и депутатов городского совета, а в Улановке будут переизбирать сельского голову. Однако дата голосования в этих населенных пунктах еще не назначена.

Напомним, сегодня стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового. Мужчина болел коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Федорчук побеждал на местных выборах.

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