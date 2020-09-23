Добкін висувається в мери Харкова

Колишній народний депутат Михайло Добкін сьогодні, 23 вересня, подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова. Він йде на вибори як самовисуванець.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

При цьому Добкін не повідомив про мотиви і причини свого рішення.

"Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу (меру Харкова, - ред.) якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - зазначив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Добкін йде на вибори як самовисуванець. При цьому, як заявила голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, рішення про реєстрацію буде на засіданні в п'ятницю, 25 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, незважаючи на те, що зараз він знаходиться в Німеччині, де проходить лікування від коронавірусу. В його оточенні кажуть, що стан Кернеса значно покращився.

РБК-Україна в матеріалі "Якщо не Кернес. Хто може поборотися за пост мера Харкова" писало, що Добкін може висунутися кандидатом на виборах міського голови. За інформацією видання, останнім часом він не у найкращих стосунках з Кернесом. Зазначимо, до висунення Добкін вів виборчу кампанію на посаду міського голови Києва.

Добкін був мером Харкова з 2006 по 2010 роки.